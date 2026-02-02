Kaufmann in aula | Io sono innocente

Da servizitelevideo.rai.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in tribunale, Francis Ford Kaufmann ha ribadito di essere innocente. L’avvocato dell’uomo ha chiesto una perizia psichiatrica, mentre si aspetta di capire se ci saranno sviluppi sul caso del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Kaufmann ha parlato poco, ma la sua presenza in aula ha attirato l’attenzione di tutti.

16.30 L'avvocato di Francis Ford Kaufmann ha chiesto una perizia psichiatrica per l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. "Una richiesta legata alle sue condizioni mentali, che sono deteriorate",ha detto il suo legale. L' imputato piange e dice: "Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi". I giudici si sono riservati di decidere "all'esito della acquisizione del diario clinico dell'imputato". Processo aggiornato al 9 febbraio.Kaufmann uccise compagna e figlia di un anno.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

