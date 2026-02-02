Io sono innocente e i testimoni sono tutti mafiosi | Kaufmann senza freni in aula i casting per la figlia

In aula, Kaufmann si scaglia contro i testimoni e la giustizia. L’imputato dice di essere innocente e accusa i testimoni di essere mafiosi. Ha chiesto anche una perizia psichiatrica, lasciando tutti senza parole. La scena è tesa e il processo si fa sempre più complicato.

In aula le parole dell’imputato e la richiesta di perizia psichiatrica. «Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi». Lo ha ripetuto per diversi minuti, seduto in aula accanto al suo difensore, Francis Ford Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. L’imputato, che si è presentato dichiarando di chiamarsi Rexall Ford, è apparso visibilmente provato e ha anche pianto durante la prima udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma. Capelli rasati e felpa blu, ha seguito l’udienza seduto accanto al suo avvocato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili.

