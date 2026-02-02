Kaufmann cercò un casting per la figlia dopo il delitto Al via il processo al killer di villa Pamphili

Questa mattina a Roma si apre il processo contro l’uomo accusato del duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. La vicenda ha sconvolto la zona e ha portato le autorità a mettere sotto accusa il killer, che ora deve rispondere delle sue azioni davanti al giudice.

Si apre oggi a Roma il procedimento giudiziario per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. Alla sbarra il 47enne californiano Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 14 mesi, i cui corpi erano stati ritrovati lo scorso 7 giugno nell'area verde della Capitale. Adesso c'è l'ipotesi che l'uomo, nei giorni successivi alla morte della 28enne, avesse tentato di contattare diverse agenzie di 'baby modelling' con l'obiettivo di inserire la piccola Andromeda in set pubblicitari. Un dettaglio che è emerso dall'analisi del traffico telefonico del suo cellulare e che ha aggiunto un elemento inquietante alla ricostruzione dei fatti.

