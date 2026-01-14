Juventus Women è ufficiale l’arrivo di Allison Perry | la giocatrice firma fino al 2028 Il comunicato del club

La Juventus Women annuncia l’ingaggio di Allison Perry, che ha firmato un contratto fino al 2028. La giocatrice si unisce al club con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra. L’accordo è stato comunicato ufficialmente dal club, consolidando il progetto sportivo e rafforzando la rosa delle bianconere per le prossime stagioni.

Juventus Women, il club bianconero ha annunciato l'arrivo di Allison Perry. La giocatrice si è legata alla squadra italiana fino al 2028. Movimento in entrata per la Juventus Women. Dopo le visite mediche svolte nel pomeriggio, Allison Perry è una nuova giocatrice bianconera. L'americana ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Di seguito il comunicato completo: « La Juventus Women accoglie una nuova giocatrice a centrocampo: Allison Perry è ufficialmente bianconera legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2028. Nata il 13 giugno 2003 a Frisco, in Texas, Allison muove i primi passi nel calcio giovanile con il Solar Soccer Club, il suo percorso prosegue poi allo Sting Soccer Club, dove nel 2021 arriva anche il riconoscimento "ECNL All-Conference Players", ulteriore conferma di un talento in costante ascesa.

