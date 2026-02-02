Juventus Women ufficiale il nuovo colpo per l’attacco | presa l’australiana Rasmussen

La Juventus Women annuncia l’ingaggio di Rasmussen, l’attaccante australiana. La società ha confermato ufficialmente l’arrivo della nuova giocatrice, che arriva con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo della squadra. Rasmussen si è già messa a disposizione del tecnico e potrebbe scendere in campo nelle prossime partite.

. Colpo sul gong per la società bianconera. La Juventus Women ha ufficializzato il nuovo colpo per l’attacco: si tratta della classe 2005 Annalise Rasmussen, giocatrice australiana di grande prospettiva. La Juve non è riuscita a portare a Torino Fran Kirby e ha deciso di virare su un profilo molto giovane IL COMUNICATO – «L a rosa della Juventus Women si arricchisce di un nuovo profilo internazionale. È ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Annalise Rasmussen, talento cristallino proveniente dal Central Coast Mariners – squadra del suo Paese di origine, l’Australia –. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale il nuovo colpo per l’attacco: presa l’australiana Rasmussen Approfondimenti su Juventus Women Juventus Women, ecco il colpo dai college USA: presa Ally Perry da Mississippi. Arrivo imminente Juventus Women si prepara ad accogliere Ally Perry, giovane talento statunitense proveniente dai college USA, in particolare dal Mississippi. Juventus Women, ecco il nuovo portiere: presa Rusek dal Norimberga. I dettagli La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Rusek dal Norimberga, che prenderà il ruolo di secondo portiere alle spalle di De Jong. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Women Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Parma | Le formazioni ufficiali; Coppa Italia Women | Juventus-Napoli | Le formazioni ufficiali; Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | Le formazioni ufficiali; Coppa Italia femminile. Juventus vs Napoli, le formazioni ufficiali. La Juventus Women prende l'australiana Annalise RasmussenLa rosa della Juventus Women si arricchisce di un nuovo profilo internazionale. È ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Annalise Rasmussen, talento cristallino proveniente ... tuttojuve.com Women U19, ufficiale l'acquisto di ViljamaaLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, rende noto l'acquisto di Rebecca Viljama, giocatrice che si aggregherà alla Primavera delle Women: Il centrocampo ... tuttojuve.com #JuventusWomen Ufficiale la 2008 #Vilijamaa x.com Juventus Women Ufficiale la 2008 Vilijamaa facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.