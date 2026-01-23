La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Rusek dal Norimberga, che prenderà il ruolo di secondo portiere alle spalle di De Jong. L’arrivo della nuova atleta completa il reparto dei portieri, offrendo maggiore copertura e competitività alla rosa. La società ha ufficializzato il trasferimento, consolidando così la propria rosa di estremi difensori in vista della stagione in corso.

di Mauro Munno Juventus Women, ecco il nuovo portiere: presa Rusek dal Norimberga. Sarà il back up di De Jong, completato il reparto estremi difensori. La rivoluzione del reparto portieri in casa Juventus Women è completa. Il club bianconero sta finalizzando l’ingaggio di Larissa Rusek dal Norimberga. Austriaca, classe 2005, era la prima scelta della Juve che cercava un estremo difensore di grande prospettiva da far crescere alle spalle di De Jong. Lo apprende . com. Rusek, nonostante la giovane età, era titolare in Frauen Bundesliga dove ha subito molti gol ma con percentuale di parate elevate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, ecco il nuovo portiere: presa Rusek dal Norimberga. I dettagli

Juventus Women, ecco il colpo dai college USA: presa Ally Perry da Mississippi. Arrivo imminenteJuventus Women si prepara ad accogliere Ally Perry, giovane talento statunitense proveniente dai college USA, in particolare dal Mississippi.

Juventus Women Napoli, ufficiali data e orario del match di Serie A femminile

