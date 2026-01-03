Juventus Women ecco il colpo dai college USA | presa Ally Perry da Mississippi Arrivo imminente
Juventus Women si prepara ad accogliere Ally Perry, giovane talento statunitense proveniente dai college USA, in particolare dal Mississippi. Classe 2003, la calciatrice si avvicina a Torino per completare il trasferimento, segnando un nuovo passo nel rafforzamento della rosa. L’arrivo di Perry rappresenta un’importante opportunità di crescita per il club e per la stessa atleta, che si appresta a vivere una nuova esperienza nel calcio europeo.
di Mauro Munno a Torino per la statunitense classe 2003. Ennesima presa dai college americani della Juventus Women. Un colpo ‘telefonato’ visto che Massimiliano Mazzetta, come da tradizione pre-natalizia, era volato negli USA per assistere alle finals NCAA. La prescelta, in realtà già avvicinata l’anno scorso quando aveva preferito proseguire il suo percorso accademico, è la centrocampista offensiva di Mississippi State Ally Perry. Giocatrice mancina con buoni numeri offensivi, Perry (2003) contribuisce con assist e gol ed è dotata di buone qualità atletiche oltre che di un tiro potente dalla distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
