Juventus Women si prepara ad accogliere Ally Perry, giovane talento statunitense proveniente dai college USA, in particolare dal Mississippi. Classe 2003, la calciatrice si avvicina a Torino per completare il trasferimento, segnando un nuovo passo nel rafforzamento della rosa. L’arrivo di Perry rappresenta un’importante opportunità di crescita per il club e per la stessa atleta, che si appresta a vivere una nuova esperienza nel calcio europeo.

di Mauro Munno a Torino per la statunitense classe 2003. Ennesima presa dai college americani della Juventus Women. Un colpo ‘telefonato’ visto che Massimiliano Mazzetta, come da tradizione pre-natalizia, era volato negli USA per assistere alle finals NCAA. La prescelta, in realtà già avvicinata l’anno scorso quando aveva preferito proseguire il suo percorso accademico, è la centrocampista offensiva di Mississippi State Ally Perry. Giocatrice mancina con buoni numeri offensivi, Perry (2003) contribuisce con assist e gol ed è dotata di buone qualità atletiche oltre che di un tiro potente dalla distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ecco il colpo dai college USA: presa Ally Perry da Mississippi. Arrivo imminente

