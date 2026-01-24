Juventus Women ufficiale Rusek | colpo di prospettiva per la porta

Da stilejuventus.com 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Women annuncia l’ingaggio di Larissa Rusek, portiere che si unisce al progetto a lungo termine del club. Questa acquisizione rappresenta un passo importante per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi. Rusek porta con sé esperienza e prospettive future, contribuendo alla crescita della squadra e alla continuità del percorso di sviluppo del settore femminile della Juventus.

La Juventus Women mette un tassello importante nel proprio progetto a lungo termine: Larissa Rusek è ufficialmente una nuova giocatrice bianconera. Portiere classe 2005, arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà del club di investire su un profilo di prospettiva per la porta. L’operazione era stata impostata nelle scorse settimane e ora è diventata ufficiale. L’idea della Juventus è chiara: integrare Rusek gradualmente nel gruppo, valutandone l’impiego iniziale come secondo portiere, mentre Mallardi è stata inserita stabilmente in prima squadra come terza scelta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus women ufficiale rusek colpo di prospettiva per la porta

© Stilejuventus.com - Juventus Women, ufficiale Rusek: colpo di prospettiva per la porta

Juventus Women, ufficiale l’arrivo a Torino di Larissa Rusek: c’è anche il comunicato della società bianconeraLa Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Larissa Rusek, confermando il suo arrivo a Torino.

Juventus Women, ecco il nuovo portiere: presa Rusek dal Norimberga. I dettagliLa Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Rusek dal Norimberga, che prenderà il ruolo di secondo portiere alle spalle di De Jong.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Juventus Women, obiettivo Larissa Rusek: ecco chi è; Juventus Women ecco il nuovo portiere | presa Rusek dal Norimberga I dettagli; Juventus Women, ecco il nuovo portiere: presa Rusek dal Norimberga. I dettagli.

juventus women ufficiale rusekJuventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa RusekVolto nuovo in casa Juventus Women: da Norimberga arriva infatti il portiere classe 2005 Larissa Rusek. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero. Un. tuttomercatoweb.com

juventus women ufficiale rusekJuventus Women, rinforzo in porta: ecco Larissa RusekNuovo rinforzo per la Juventus Women: p stato infatti ufficializzato stamattina l'arrivo del portiere Larissa Rusek. Ecco il comunicato del club bianconero: Un nuovo ingresso ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.