Juventus Women ufficiale Rusek | colpo di prospettiva per la porta

La Juventus Women annuncia l’ingaggio di Larissa Rusek, portiere che si unisce al progetto a lungo termine del club. Questa acquisizione rappresenta un passo importante per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi. Rusek porta con sé esperienza e prospettive future, contribuendo alla crescita della squadra e alla continuità del percorso di sviluppo del settore femminile della Juventus.

La Juventus Women mette un tassello importante nel proprio progetto a lungo termine: Larissa Rusek è ufficialmente una nuova giocatrice bianconera. Portiere classe 2005, arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà del club di investire su un profilo di prospettiva per la porta. L’operazione era stata impostata nelle scorse settimane e ora è diventata ufficiale. L’idea della Juventus è chiara: integrare Rusek gradualmente nel gruppo, valutandone l’impiego iniziale come secondo portiere, mentre Mallardi è stata inserita stabilmente in prima squadra come terza scelta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus Women, ufficiale l'arrivo a Torino di Larissa Rusek: c'è anche il comunicato della società bianconera

Juventus Women, ecco il nuovo portiere: presa Rusek dal Norimberga.

