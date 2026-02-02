Juve Spalletti nel post gara | Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche | se non lo troviamo stiamo così

Luciano Spalletti, al termine della partita tra Parma e Juventus, ha spiegato che non vogliono Icardi ma un calciatore con caratteristiche specifiche. Il tecnico ha aggiunto che, se non trovano il profilo giusto, la squadra continuerà così. La Juventus ha vinto 4-1 e Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi, senza nascondere le difficoltà nel trovare il rinforzo giusto.

Paolo Di Canio analizza la situazione della Juventus, sottolineando come con Spalletti la squadra abbia finalmente trovato un’identità più chiara e valorizzi le caratteristiche dei singoli.

Spalletti commenta dopo la partita contro il Parma, vinta dalla Juventus 4-1.

Juventus, anche Spalletti chiude le porte a Icardi: Lo apprezzo, ma non lo vogliamoNel pre-partita era arrivata già la netta chiusura da parte della dirigenza, tramite la voce di Giorgio Chiellini: la Juventus non è interessata. tuttomercatoweb.com

Stramaccioni: Con Spalletti la Juventus ha un'identità chiara, ma con una fluidità modernaAndrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Dazn, nel post-partita di Parma-Juventus ha celebrato il lavoro di Spalletti sui bianconeri: Spalletti. tuttomercatoweb.com

