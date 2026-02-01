Ora è chiaro perché Spalletti ha elogiato l’ex nemico Icardi | lo vuole alla Juventus lo dice Di Marzio
La Juventus si muove per Icardi. Dopo gli screzi tra l’attaccante argentino e Spalletti ai tempi dell’Inter, ora il club bianconero sembra deciso a portarlo a Torino. La volontà di portare Icardi in squadra sta crescendo, e l’allenatore della Juventus avrebbe già espresso il suo apprezzamento. La trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.
Sembrano lontani i tempi delle scintille Icardi-Spalletti all’ Inter: adesso l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino della Juventus. Fotografia quanto mai attuale del tempo passato. Icardi, la Juventus ci pensa. Spiega Di Marzio: La J uventus, che non ha ancora ricevuto aperture per Kolo Muani, sta facendo un tentativo per Mauro Icardi dal Galatasaray Ricordiamo che il rapporto tra Luciano Spalletti e Mauro Icardi si incrinò definitivamente nella stagione 2018-2019 all’Inter, quando l’allenatore decise di togliere all’attaccante la fascia da capitano per le continue polemiche alimentate dalle dichiarazioni pubbliche di Wanda Nara, moglie e agente del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
