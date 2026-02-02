Juventus senza freni al Tardini | Parma travolto 4-1

La Juventus vince facilmente al Tardini contro il Parma, battendolo 4-1 nella 23ª giornata di Serie A. La squadra di Allegri ha dominato dall’inizio, portandosi subito in vantaggio e mantenendo il controllo del gioco fino alla fine. Il Parma non è riuscito a reagire e ha subito tre gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i bianconeri.

La Juventus passa con autorità al Tardini e supera il Parma 4-1 nella 23ª giornata di Serie A, disputata domenica 1 febbraio. La squadra di Luciano Spalletti domina dall'inizio alla fine, capitalizza la superiorità tecnica e approfitta del passo falso delle rivali dirette per salire al quarto posto in classifica, rilanciando con forza le proprie ambizioni. Per i ducali di Carlos Cuesta una serata complicata, mitigata solo dall'autogol di Cambiaso a inizio ripresa. Troppa Juve per il Parma: Bremer guida la fuga. La Juventus prende subito il controllo del match spingendo con continuità sulla corsia destra, dove Kalulu e Conceição mettono in difficoltà la linea emiliana.

