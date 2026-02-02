Juventus senza freni al Tardini | Parma travolto 4-1

Da como1907news.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus vince facilmente al Tardini contro il Parma, battendolo 4-1 nella 23ª giornata di Serie A. La squadra di Allegri ha dominato dall’inizio, portandosi subito in vantaggio e mantenendo il controllo del gioco fino alla fine. Il Parma non è riuscito a reagire e ha subito tre gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i bianconeri.

La Juventus passa con autorità al Tardini e supera il Parma 4-1 nella 23ª giornata di Serie A, disputata domenica 1 febbraio. La squadra di Luciano Spalletti domina dall’inizio alla fine, capitalizza la superiorità tecnica e approfitta del passo falso delle rivali dirette per salire al quarto posto in classifica, rilanciando con forza le proprie ambizioni. Per i ducali di Carlos Cuesta una serata complicata, mitigata solo dall’autogol di Cambiaso a inizio ripresa. Troppa Juve per il Parma: Bremer guida la fuga. La Juventus prende subito il controllo del match spingendo con continuità sulla corsia destra, dove Kalulu e Conceição mettono in difficoltà la linea emiliana. 🔗 Leggi su Como1907news.com

juventus senza freni al tardini parma travolto 4 1

© Como1907news.com - Juventus senza freni al Tardini: Parma travolto 4-1

Approfondimenti su Juventus Parma

Parma travolto dal talento della Juventus, il Tardini non basta contro l’esplosione bianconera

Il Parma perde 4-1 contro la Juventus al Tardini.

Parma-Juventus 1-4: dominio bianconero al Tardini

La Juventus si impone con forza al Tardini e batte il Parma 4-1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Golazo - L'ascesa senza freni del Juan Pablo II: dall'istituto cattolico al sogno Libertadores, la squadra di Papa Wojtyla non ha più limiti; Juve-Napoli, Spalletti: Yildiz è un alieno, mercato? Ci manca un Hojlund; Como senza freni: travolge il Torino 6-0; PENSAVO FOSSE AI Juventus, Spalletti replica a Conte: Pensavo fosse intelligenza artificiale.

juventus senza freni alJuventus, Ottolini rientra da Istanbul: En-Nesyri frenaJuventus, Ottolini rientra da Istanbul: En-Nesyri frena La Juventus resta sospesa tra attesa e dubbi sul mercato. Il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini ha lasciato Istanbul ... tuttojuve.com

juventus senza freni alJuventus, si blocca En-Nesyri: il giocatore ha preso tempo dopo l’inserimento del SivigliaLa trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce è chiusa, ma En-Nesyri ha preso tempo prima di prendere una decisione ... it.blastingnews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.