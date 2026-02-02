Juventus-Parma | prestazione dominante

La Juventus vince 4-1 in trasferta contro il Parma al Tardini e si prende il quarto posto in classifica. I bianconeri giocano una partita convincente e dimostrano di essere una squadra da Champions, lasciando dietro di sé le rivali e rilanciando le proprie ambizioni per la stagione.

La Juventus dimostra di essere una squadra "da Champions" con una prestazione dominante e convincente nel posticipo della 23ª giornata di Serie A 202526: vittoria per 4-1 in trasferta contro il Parma al Tardini il 1° febbraio 2026, che proietta i bianconeri in zona top four e rilancia le ambizioni

