Parma cede al 4-1 contro la Juventus con gol decisivi nel secondo tempo e prestazione dominante degli ospiti

Questa domenica il Parma ha subito una pesante sconfitta contro la Juventus allo stadio Ennio Tardini. I bianconeri hanno dominato la partita, segnando quattro gol e portando a casa una vittoria netta, mentre i padroni di casa hanno trovato il gol solo nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-4, lasciando il Parma a bocca asciutta e con molte difficoltà da affrontare.

Il Parma ha ceduto 1-4 alla Juventus nella ventitreesima giornata di Serie A, disputata domenica 1 febbraio 2026 allo stadio Ennio Tardini. Gli ospiti, guidati da una prestazione dominante fin dal primo tempo, hanno imposto il proprio ritmo con precisione letale nei momenti cruciali. La partita è stata segnata da un'esplosione di goal nel secondo tempo, dopo un avvio equilibrato che ha lasciato spazio a una rimonta che si è rivelata inutile per i padroni di casa. Il primo gol è arrivato al 15' grazie a Bremer, che ha sfruttato un errore difensivo per aprire le danze. La Juventus ha raddoppiato al 37' con McKennie, dopo un'azione corale che ha messo in difficoltà la difesa emiliana.

