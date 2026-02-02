Juventus in grande spolvero | vittoria netta sul Parma con prestazione dominante e gol spettacolari
La Juventus batte il Parma 4-1 al Tardini, dominando la partita dall’inizio alla fine. La squadra di Spalletti mette in mostra forza e lucidità, con gol spettacolari e un gioco convincente. I bianconeri mantengono alta la pressione e fanno capire di essere in grande forma.
La Juventus espugna il Tardini con un’affermazione netta e senza appello: 4-1 sul Parma, in una partita che ha mostrato tutta la forza, la lucidità e lo spettacolo che hanno caratterizzato la squadra di Luciano Spalletti nelle ultime settimane. Il match, disputato domenica 1 febbraio 2026 sotto un cielo plumbeo e ventoso, è stato un monologo bianconero fin dal primo minuto. La squadra ha impostato il gioco con autorità, dominando i possesso, sfruttando con precisione le transizioni e capitalizzando ogni opportunità. Il vantaggio arriva al 14’ grazie a un’azione da calcio d’angolo: Conceicao lo batte con precisione, Bremer si stacca in area e colpisce di testa, portando i suoi in vantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Juventus Parma
Parma cede al 4-1 contro la Juventus, con gol decisivi nel secondo tempo e prestazione dominante degli ospiti.
Questa domenica il Parma ha subito una pesante sconfitta contro la Juventus allo stadio Ennio Tardini.
Juve in grande spolvero: vittoria netta sul Tardini, si sale in classifica e si rilancia in corsa per i playoff
La Juventus conquista il Tardini con una vittoria schiacciante.
Juventus-Parma, espulsione diretta per Cambiaso: il fallo di reazione
Ultime notizie su Juventus Parma
Argomenti discussi: Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride; Serie A: la Roma frena il Milan e l’Inter allunga. Juventus, tris al Napoli; Le pagelle di Juve-Napoli: David è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram; Champions.Il Napoli tenta il tutto per tutto.
Juventus-Benfica, le pagelle di Eurosport: McKennie il migliore, male Cambiaso e MirettiWeston McKennie in grande spolvero nel successo della Juventus sul Benfica in Champions League: i colleghi di Eurosport eleggono il centrocampista americano come migliore in ... tuttojuve.com
Juventus, Spalletti sorride a metà: un big salta il PisaLa Juventus domani sarà impegnata sul campo del Pisa: c'è un'assenza pesante per Spalletti, la probabile formazione dei bianconeri ... calciomercato.it
Grande vittoria per la #JUVENTUS #UNDER15 Albanese prezioso, Modica e Laruccia in forma smagliante I GIUDIZI COMPLETI NELLE STORIES - facebook.com facebook
Altro grande colpo per il settore giovanile della #Juventus Si tratta di Adin #Licina, classe 2007 proveniente dal #BayernMonaco. Ala destra e trequartista, schierato talvolta ala sinistra o prima punta, nazionale tedesco: la #NextGen si rinforza ancora @jun x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.