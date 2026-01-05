Cancelo Inter sono ore decisive | Marotta dà l’ultimatum agli arabi E nel frattempo la Juventus…

Le ore che precedono la conclusione della trattativa per Cancelo sono decisive. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ormai consegnato l’ultimatum all’Al Hilal, mentre si attendono sviluppi anche in casa Juventus. In un contesto di mercato in continua evoluzione, le prossime ore saranno cruciali per definire il futuro del calciatore e le strategie delle rispettive società.

Cancelo Inter, sono sempre più ore decisive. Il presidente Beppe Marotta ha dato l'ultimatum all'Al Hilal. E nel frattempo la Juventus.. La Juve osserva con attenzione le dinamiche che coinvolgono i grandi ex del club, pronti a cogliere opportunità inattese. Nelle ultime ore, il nome di João Cancelo è tornato al centro delle cronache. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Inter ha avviato una trattativa serrata per riportare il laterale a Milano, ma l'operazione si sta trasformando in uno scontro diplomatico con l'Arabia Saudita. I bianconeri restano alla finestra per capire se esistano margini di inserimento in un affare che sposterebbe gli equilibri del campionato.

L'Inter fa sul serio per Cancelo ed è arrivata la conferma di Marotta, gli aggiornamenti sulla vicenda. - L'infortunio occorso a Denzel Dumfries e il lungo recupero hanno aperto un fronte sulla destra, dove manca anche Matteo Darmian e il solo Luis Henrique non basta per coprire la fascia. msn.com

