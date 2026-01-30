Juventus | ore decisive del calciomercato

La Juventus continua a lavorare sodo per portare Randal Kolo Muani in maglia bianconera. Le trattative sono nell’ultima fase e tutto si deciderà nelle prossime ore, prima che si chiuda la finestra di gennaio lunedì alle 20:00. I dirigenti sono al lavoro per trovare l’accordo e mettere a segno un colpo importante prima della fine del mercato.

La Juventus non molla la presa su Randal Kolo Muani nelle ore decisive del calciomercato invernale 2026, con la finestra che si chiuderà lunedì 2 febbraio alle 20:00. Il francese, 27 anni, resta l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco, soprattutto dopo l'infortunio di Dušan Vlahovi? (out fino a metà marzo

