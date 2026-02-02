Juventus Next Gen ufficiale l’arrivo di Adin Licina

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adin Licina. Il giovane attaccante si unisce alla squadra della Juventus Next Gen, confermando la volontà del club di puntare sui talenti emergenti. La società ha comunicato che Licina sarà a disposizione del nuovo allenatore e pronto a mettersi in mostra nel campionato di Serie C.

È arrivata l'ufficialità in casa bianconera. Adin Licina è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Il centrocampista classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, legandosi a lungo termine al progetto tecnico del club. Un'operazione che conferma la linea della Juventus sullo sviluppo dei giovani talenti, con Licina che entra ufficialmente nel percorso Next Gen e sarà ora a disposizione dello staff per il prosieguo della stagione.

