La Juventus fa fatica a definire gli acquisti di Kolo Muani e Icardi. Le trattative con i due attaccanti sono complicate e al momento nessuno dei due sembra più vicino a vestire la maglia bianconera. La società cerca ancora una soluzione, ma i tempi si allungano e la possibilità di arrivare ai giocatori si allontana sempre di più.

Continua la caccia al bomber per la Juventus, ma le trattative per Icardi e Kolo Muani attualmente si stanno rivelando complicate. Il retroscena su Icardi In base a quanto rivelato da Tuttosport, Icardi e la Juventus avevano raggiunto un acccordo, ma il Galatasaray ha fatto muro « Fatemi un contratto di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kolo Muani e Icardi si allontanano definitivamente

La Juventus continua a spingere per portare a Torino Kolo Muani, sperando di convincere il Galatasaray a cedere il suo attaccante.

OPENDA ALLA JUVENTUS: NIENTE KOLO MUANI (MA COMOLLI HA FATTO BENE)

Juventus, no definitivo del Tottenham per Kolo MuaniGli Spurs hanno comunicato alla Juventus la volontà di trattenere l'attaccante francese ... msn.com

Bergomi consiglia la Juve: Kolo Muani più duttile di Icardi, offre più soluzioni e alternativeEscluso l'autogol di Cambiaso, quella della Juventus ieri al Tardini contro il Parma è stata una partita a senso unico (vinta 4-1). Intanto,. tuttomercatoweb.com

#Juventus - Ore caldissime per il possibile ritorno di #KoloMuani: se salta il francese, i bianconeri valutano un nuovo tentativo per #Sorloth L’ #AtleticoMadrid non chiude alla cessione, ma punta a cedere il norvegese a titolo definitivo (25 milioni). La #Juve i x.com