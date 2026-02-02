La Juventus conquista il Tardini con una vittoria schiacciante. I bianconeri dominano dall’inizio alla fine e si portano a casa un 4-1 che rilancia le loro speranze playoff. La squadra di Allegri si mostra solida e decisa, lasciando poco spazio agli avversari.

La Juventus espugna il Tardini con una prestazione di assoluto dominio, chiudendo la partita con un netto 4-1 contro il Parma. Il risultato, ottenuto in un match giocato al termine di un primo tempo di alta intensità, ha portato i bianconeri al quarto posto in classifica, rilanciandoli in corsa per i playoff. Il match, disputato il 1° febbraio 2026, è stato segnato da un’efficienza implacabile dei padroni di casa, che hanno messo a segno quattro gol in soli venti minuti di ripresa. La svolta si è avuta al 51’, quando un errore di Cambiaso ha portato il primo gol per i ducali, ma la reazione della Juve è stata immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve in grande spolvero: vittoria netta sul Tardini, si sale in classifica e si rilancia in corsa per i playoff

Approfondimenti su Juve Parma

Il Cagliari ha battuto il Verona con un punteggio netto di 4-0, lasciando poco spazio alle interpretazioni.

Il Bologna ha ottenuto una vittoria importante battendo l’Hellas Verona 3-2 nel recupero della 16ª giornata di Serie A, disputato al ‘Bentegodi’.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juve Parma

Argomenti discussi: Serie A: la Roma frena il Milan e l’Inter allunga. Juventus, tris al Napoli; Le pagelle di Juve-Napoli: David è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram; CONTE SI GIOCA TUTTO COL CHELSEA DEA, JUVE E INTER: LOTTERIA OTTAVI; Amoruso: Scudetto? L’Inter ha la Champions, il Milan no. Rimonta difficile, ad aprile….

Juventus-Benfica, le pagelle di Eurosport: McKennie il migliore, male Cambiaso e MirettiWeston McKennie in grande spolvero nel successo della Juventus sul Benfica in Champions League: i colleghi di Eurosport eleggono il centrocampista americano come migliore in ... tuttojuve.com

Juventus, Spalletti sorride a metà: un big salta il PisaLa Juventus domani sarà impegnata sul campo del Pisa: c'è un'assenza pesante per Spalletti, la probabile formazione dei bianconeri ... calciomercato.it

#ParmaJuve 0-2 p.t. Grande #Juve, grande ritmo. Voglio il secondo tempo con la stessa intensità e voglia di fare ancora gol. Pensieri - facebook.com facebook

Colpo in prospettiva della #Juventus: in arrivo Adin #Licina, trequartista classe '07 del #BayernMonaco. Il club tedesco avrà una percentuale su futura rivendita e il diritto di pareggiare le offerte. La Juve ha colto una grande opportunità di mercato perché il gi x.com