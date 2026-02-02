Juventus Bremer dopo la doppietta di Parma Fare gol è bellissimo

Gleison Bremer torna a sorridere e lo fa nel modo migliore, segnando due gol contro il Parma. La doppietta lo rende felice e anche i tifosi della Juventus esultano, perché il difensore brasiliano dimostra di essere in forma e di volere ancora più successo con la maglia bianconera. Dopo le reti, Bremer si lascia andare a sorrisi e parole di soddisfazione, sottolineando quanto sia bello segnare, soprattutto in una partita così importante.

Tutta la soddisfazione di Gleison Bremer dopo la doppietta realizzata al Parma, per la gioia di fantallenatori e tifosi bianconeri. Le parole di Bremer e la stima reciproca con Spalletti Al termine del match Bremer ai microfoni di Dazn ha detto: “ Sensazione bellissima fare gol. Sono stato un anno fermo, ora mi sento meglio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bremer dopo la doppietta di Parma “Fare gol è bellissimo” Approfondimenti su Juventus Bremer Troppa Juventus per il Parma: ducali travolti 4-1 grazie alla doppietta di Bremer La Juventus di Spalletti domina il Parma e conquista una vittoria netta per 4-1. Parma Juve 1-4: che prova di forza al Tardini! I bianconeri volano grazie alla doppietta di Bremer e ai gol di McKennie e David La Juventus conquista una vittoria netta al Tardini, battendo il Parma 4-1. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Bremer Argomenti discussi: 'Il contatto di Bremer su Hojlund è falloso, manca il rigore al Napoli contro la Juve'; Parma-Juventus 1-4: poker bianconero con doppietta di Bremer, Spalletti sale al 4° posto; Troppa Juventus per il Parma: ducali travolti 4-1 grazie alla doppietta di Bremer; Se Bremer ora fa anche doppietta... Juve straripante, poker al Parma e quarto posto. Parma-Juve, Bremer a Dazn: La squadra sta bene, però…Dopo la sfida tra Parma e Juventus, che ha visto i bianconeri battere i gialloblù per 4-1, Gleison Bremer ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del centrale ... juvenews.eu Pagina 1 | Pagelle Juve: colonna Bremer, rivoluzione McKennie, David sa giocare. Cambiaso, puoi fare solo così…Voti e giudizi della squadra di Spalletti dopo il 4-1 al Parma: Locatelli ispira la svolta, Conceicao crea scompiglio ... tuttosport.com La Juventus di Spalletti non si ferma più: poker al Parma firmato da Bremer (doppietta), McKennie e David. I bianconeri si riportano a -1 dal Napoli terzo in classifica - facebook.com facebook Pagelle Parma-Juventus: Bremer e il problema dell'attacco (7,5), Yildiz stanco (5,5), Kalulu premio produzione (7) x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.