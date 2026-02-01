Troppa Juventus per il Parma | ducali travolti 4-1 grazie alla doppietta di Bremer

La Juventus di Spalletti domina il Parma e conquista una vittoria netta per 4-1. Dopo la brutta prestazione in Champions, i bianconeri tornano subito in campo con energia e determinazione. Bremer firma una doppietta e trascina la squadra verso i tre punti, mentre i ducali non riescono a reagire abbastanza. La partita si mette subito in salita per il Parma, che fatica a contenere le offensive della Juventus.

Le montagne russe della Juventus di Spalletti continuano. Dopo la gara orribile a Monaco, i bianconeri dell’ex ct della Nazionale arrivano a Parma determinati a schiacciare i ducali e portarsi a casa di prepotenza i tre punti. La Juventus inizia subito forte colpendo la traversa con Conceiçao e giocando a ritmi forsennati prima di passare con il colpo di testa imperioso di Bremer. Gli ospiti rischiano qualcosa nel primo tempo prima di trovare il 2-0 con una girata al volo di McKennie. Nella ripresa una follia di Cambiaso causa un autogol quasi comico ma, ancora prima che il Parma possa pensare di tornare in partita, la doppietta di Bremer e la rete del 4-1 di Jonathan David mettono in ghiacciaia il risultato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Troppa Juventus per il Parma: ducali travolti 4-1 grazie alla doppietta di Bremer Approfondimenti su Juventus Parma Parma Juve 1-4: che prova di forza al Tardini! I bianconeri volano grazie alla doppietta di Bremer e ai gol di McKennie e David La Juventus conquista una vittoria netta al Tardini, battendo il Parma 4-1. Al Napoli la battaglia del Maradona: Juventus battuta 2-1 grazie alla doppietta di Hojlund La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Parma Argomenti discussi: Big match alla Juventus: Napoli ko in maniera netta; Juve dominante, il Napoli crolla e dice addio allo scudetto. Ma c'era un rigore per fallo di Bremer su Hojlund; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Napoli troppo rimaneggiato, la Juventus conquista l’intera posta. Quattro gol per il quarto posto: troppa Juventus per il Parma, Spalletti domina al TardiniQuattro gol per il quarto posto (temporaneo). Quattro gol che confermano l'ottimo stato di forma della Juventus, che con Spalletti è diventata. tuttomercatoweb.com Troppa Juventus, il Parma sprofonda al TardiniFinisce 4-1 per i bianconeri, con i crociati demoliti dai bianconeri. Segnano Bremer (15' e 55'), McKennie (36') e David (64'). Inutile l'autogol di Cambiaso sullo 0-2 (51'). Annullato un gol a Openda ... parmatoday.it JUVENTUS-NAPOLI 3-0 (Marco Starace, 3 F) Troppa Juventus e pochissimo Napoli, in questa 22esima giornata di campionato. Finisce 3-0 allo Juventus Stadium, con i padroni di casa che vincono e allontanano definitivamente dalla corsa scudetto il Napoli, - facebook.com facebook La Juventus crea troppo poco in casa del Monaco e non trova la vittoria nell'ultima giornata della League Phase di Champions. Il successo in ogni caso non sarebbe bastato alla squadra di Spalletti per la qualificazione diretta agli ottavi di finale a causa della x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.