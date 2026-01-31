Juve Kolo Muani resta un obiettivo | pressing fino all’ultimo

La Juventus continua a spingere forte per portare Randal Kolo Muani in estate. Nonostante il mercato stia per chiudere, i dirigenti bianconeri non mollano e cercano di convincere l’attaccante a scegliere Torino. La trattativa resta calda, con continui contatti tra le parti. La volontà della società è chiara: portare a casa il giocatore prima che si chiuda definitivamente il mercato.

Il mercato invernale scorre verso la chiusura, ma alla Continassa il dossier Randal Kolo Muani resta apertissimo. La Juventus continua a lavorare per riportare a Torino l’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain, oggi in prestito al Tottenham. Un’operazione complessa, che il tempo rende ancora più delicata, ma che i bianconeri intendono spingere fino all’ultimo minuto. Il nodo Tottenham e la strategia bianconera. Il punto critico è noto: gli Spurs detengono il giocatore in prestito fino a fine stagione e non vogliono privarsene senza un sostituto. È su questo binario che ieri la trattativa ha rallentato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

