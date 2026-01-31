Vaciago | Il nervosismo di Spalletti per il mercato è comprensibile Kolo o Vlahovic le vie d’uscita

Spalletti sembra sempre più nervoso per le trattative di mercato. Vaciago commenta che il suo stato d’animo è comprensibile, e suggerisce due possibili soluzioni: portare Kolo o Vlahovic alla sua squadra. La situazione resta calda e non si esclude che nelle prossime ore possano arrivare novità importanti.

. Il commento del giornalista. Guido Vaciago, su Tuttosport, commenta così le difficoltà sul mercato della Juventus per arrivare a un centravanti. Il commento del direttore: « Il nervosismo di Spalletti è più comprensibile dell'immobilismo della Juventus sul mercato di gennaio, ma, in realtà, molto dipende dai punti di vista. Perché se le dirette concorrenti comprano e il suo club invece no, un po' di ansietta è il minimo, visto che il quarto posto rimane la Linea del Piave che gli hanno detto di difendere.

