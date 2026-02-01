Cagliari in grande spolvero | vittoria netta che mette ko il Verona in dieci e allunga in classifica

Il Cagliari ha battuto il Verona con un punteggio netto di 4-0, lasciando poco spazio alle interpretazioni. La squadra sarda ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mettendo in evidenza una buona prestazione collettiva. Il Verona ha chiuso in dieci uomini dopo un’espulsione, ma la differenza si era già vista sul campo. Con questa vittoria, il Cagliari sale in classifica e rafforza la sua posizione.

Il Cagliari si impone con autorità sul Verona con un 4-0 che mette in chiaro la distanza tra le due squadre. La partita, giocata al Stadio Sant’Elia di Cagliari, ha visto i rossoblù dominare fin dal primo minuto, portando a casa una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi. Il risultato ha un valore strategico significativo: il Cagliari sale a quota 36 punti, consolidando la posizione in zona playoff, mentre il Verona, già in difficoltà, scivola ulteriormente verso la zona retrocessione, ora a -10 dal limite salvezza. Il match si è deciso in modo definitivo nel primo tempo, con il Cagliari che ha impostato il ritmo con precisione e intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari in grande spolvero: vittoria netta che mette ko il Verona in dieci e allunga in classifica Approfondimenti su Cagliari Verona Milano si rialza dopo la Champions League: Egonu e Piva in spolvero, Perugia ko e sorpasso in classifica Milano si riprende dopo la vittoria in Champions League, battendo Perugia 3-0 in campionato. Pagelle Verona-Bologna 2-3, i voti della sfida: attacco rossoblu in grande spolvero Nell'incontro valido per il recupero della 16ª giornata di campionato, Verona e Bologna si sono affrontate in una sfida che si è conclusa con la vittoria degli emiliani per 3-2. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. TUTTI I GOAL di VERONA-CAGLIARI #calcio #tizio20 #seriea #hellasverona #giovane #giftotban Ultime notizie su Cagliari Verona Argomenti discussi: Amoruso: Scudetto? L’Inter ha la Champions, il Milan no. Rimonta difficile, ad aprile…; Australian Open, Sinner ai quarti: Darderi battuto nel derby azzurro; Perillo: Vergara nuova stella! Altri due azzurri in grande spolvero, nota particolare: sette mancini in campo!; Orso e Rowe Le ali per riprendere il volo. Il Cagliari di Pisacane strapazza il Verona con un grande protagonista: quel Marco Palestra che incanta sempre di più ed è un vero e proprio treno sulla fascia L'ennesima prestazione super per il classe 2005, che si candida sempre più a essere un fiore all' - facebook.com facebook Grande vitória do Cagliari! #FiorentinaCagliari x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.