Juve il gol non manca | Spalletti convince senza un bomber

La Juventus ha vinto ancora, segnando e dimostrando di poter fare a meno di un bomber di ruolo. Spalletti ha trovato il modo di far girare bene la squadra nonostante l’assenza lunga di Vlahovic. I suoi giocatori sono scesi in campo con grinta e hanno messo a segno i gol necessari per portare a casa i tre punti, senza troppi patemi. La Juve sembra aver trovato un nuovo equilibrio e fiducia, pronta a continuare così anche nelle prossime partite.

La Juventus segna, vince e convince anche senza un centravanti dominante, mentre l'assenza prolungata di Dusan Vlahovic non ha frenato la produzione offensiva della squadra guidata da Luciano Spalletti. I numeri del campionato, dopo 23 giornate, raccontano una realtà chiara: 39 gol realizzati, 17 marcatori diversi e una manovra che distribuisce responsabilità e soluzioni. In questo contesto, la domanda che accompagna le ultime ore di mercato è inevitabile: serve davvero un nuovo attaccante? La cooperativa del gol e il marchio di Spalletti. La Juventus non ha un bomber da venti reti, ma ha un sistema che funziona.

