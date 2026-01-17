En-Nesyri Juve il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri | l’attaccante convince Spalletti Le ultime
Il Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco. L’attaccante marocchino ha convinto il tecnico Spalletti, grazie alle caratteristiche fisiche e alla formula proposta, che risulta vantaggiosa per entrambe le parti. Le trattative sono in corso, ma la soluzione sembra prendere forma in vista del mercato.
En-Nesyri Juve, lui il piano B ideale per l’attacco, formula vantaggiosa e caratteristiche fisiche che piacciono a Spalletti. La caccia al nuovo centravanti da regalare a Luciano Spalletti entra nella sua fase decisiva e, mentre i riflettori rimangono puntati sul costoso sogno Mateta, la dirigenza della Juventus ha lavorato sotto traccia per costruire un’alternativa solida e immediatamente percorribile. Il nome che sta scalando rapidamente le gerarchie sul taccuino del Direttore Sportivo Marco Ottolini è quello di Youssef En-Nesyri, esperto attaccante marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: En-Nesyri Juve, il Fenerbahce lo propone ai bianconeri: valutazioni in corso alla Continassa, può essere il colpo a sorpresa. Ultime
Leggi anche: En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorni
Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Juventus, proposto En-Nesyri e contatti per Mateta: la strategia in attacco; Sfida Napoli-Juve per En-Nesyri: l'attaccante marocchino è stato proposto dagli agenti; Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri. Chievo-Douglas Costa, è ufficiale.
En-Nesyri proposto alla Juventus: il Fenerbahçe apre al prestito, bianconeri alla finestra - Nessuna trattativa avviata, nessun affondo imminente, ma una proposta che testimonia come il club b ... it.blastingnews.com
En-Nesyri, non solo Juve: anche il Napoli è interessato - Nesyri, centravanti classe 1997 della nazionale marocchina, in uscita dal Fenerbahce, non starebbe solleticando soltanto la fantasia del ... tuttojuve.com
Calciomercato Juventus, Mateta e lo scambio con il Crystal Palace - En-Nesyri nel mirino, Senesi accelerazione - Calciomercato Milan, offerta seria per Fofana. affaritaliani.it
Chivu fa paura Napoli, da grosso a En-Nesyri La Juve tra il Cagliari e Mateta Questa la prima pagina del Corriere dello Sport x.com
Centravanti fisico, la consacrazione con il Siviglia: chi è Youssef En-Nesyri, attaccante offerto alla Juventus Scopri i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.