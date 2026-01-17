En-Nesyri Juve il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri | l’attaccante convince Spalletti Le ultime

Il Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco. L’attaccante marocchino ha convinto il tecnico Spalletti, grazie alle caratteristiche fisiche e alla formula proposta, che risulta vantaggiosa per entrambe le parti. Le trattative sono in corso, ma la soluzione sembra prendere forma in vista del mercato.

