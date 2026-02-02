Bremer, difensore della Juventus, si prende il ruolo di bomber. Dopo aver segnato una doppietta contro il Parma, il calciatore si gode il momento e non dimentica di ringraziare Spalletti, suo allenatore in passato. Da quando ha iniziato a giocare in Italia nel 2019-20, ha segnato 15 gol di testa, più di qualsiasi altro difensore nei principali campionati europei, superando anche grandi nomi come van Dijk e Magalhaes.

Muro, leader e anche goleador. Con la doppietta di Parma Gleison Bremer ha raggiunto quota 11 reti con la maglia della Juve, ben 21 da quando gioca in Serie A. C’è di più: dalla stagione 2019-20 il difensore ha firmato 15 gol di testa, nei principali campionati europei è quello che ha segnato di più avendo staccato anche van Dijk e Magalhaes (entrambi a quota 14). E se “i numeri sono da tenere lontani”, come dice Spalletti, è giusto dare spazio alle emozioni. “È una sensazione bellissima fare gol – ha ammesso il centrale -, soprattutto per me che sono stato un anno fermo. È stato difficile riprendere anche se ora sto meglio, la gamba sta meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bremer, il muro juventino ora è anche bomber: "Che bello far gol, ma il merito è di Spalletti"

