Ebenezer | Rupert Grint e Daisy Ridley entrano nel cast del film con Johnny Depp!

Il nuovo adattamento di A Christmas Carol promette di rivoluzionare il classico natalizio con un cast stellare e una regia d’autore. Rupert Grint e Daisy Ridley si uniscono a Johnny Depp in questa produzione imperdibile, diretta dal talentuoso Ti West e prodotta da Paramount. Un film che unisce talento e innovazione, pronto a conquistare il pubblico nel 2026 con una visione fresca e coinvolgente del celebre racconto.

Il nuovo adattamento di A Christmas Carol, diretto dal maestro dell'horror Ti West e prodotto da Paramount, si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2026. Dopo l'annuncio di Johnny Depp nel ruolo del leggendario Ebenezer Scrooge, il cast si arricchisce oggi di nomi di primissimo piano. Le ultime novità sul cast di "Ebenezer: A Christmas Carol". Secondo quanto riportato in esclusiva, si sono uniti ufficialmente al progetto: Rupert Grint (celebre per la saga di Harry Potter). Daisy Ridley (protagonista dei sequel di Star Wars). Sam Claflin (Hunger Games, Peaky Blinders).

Rupert Grint, Daisy Ridley and more join Johnny Depp in Ebenezer: A Christmas Carol - The Harry Potter actor and the Star Wars actress are among the names to have signed up to join Johnny Depp in Ty West

L'attore, insieme a Daisy Ridley, Rupert Grint, e Charlie Murphy, entra nel cast di EBENEZER: A CHRISTMAS CAROL, il canto di Natale diretto da Ti West. Già annunciati, il protagonista Johnny Depp, Andrea Riseborough e Ian Mc

Johnny Depp torna sul set per una grande produzione hollywoodiana dopo un periodo complicato, segnato da questioni personali e legali che hanno riempito le pagine dei giornali. Il nuovo film "Ebenezer", rivisitazione moderna del celebre "Canto di Natal

