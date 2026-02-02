John McEnroe si infuria in aeroporto dopo i match degli Australian Open. Il tennista statunitense esplode contro un tifoso che insiste per una foto e un autografo, arrivando a dire:

Momenti di tensione in aeroporto dopo gli Australian Open: John McEnroe perde la calma davanti alla richiesta insistente di un tifoso per una foto e un autografo. L’ex leggenda, oggi commentatore, reagisce in modo acceso, lasciandosi andare a parole dure e mostrando lampi del carattere che lo ha reso celebre anche in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - John McEnroe su tutte le furie con un tifoso: "Adesso basta, va******lo!"

John McEnroe si è arrabbiato in aeroporto, dopo gli Australian Open, con un giovane tifoso che gli chiedeva una foto e un autografo.

