John McEnroe infuriato con un giovane tifoso dopo gli Australian Open | reazione durissima

John McEnroe si è arrabbiato in aeroporto, dopo gli Australian Open, con un giovane tifoso che gli chiedeva una foto e un autografo. La reazione del campione è stata dura, con parole e gesti che non sono passati inosservati.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.