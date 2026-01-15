Ngana Juve definito il prestito | dove giocherà sino al termine della stagione

Ngana Juve, giovane centrocampista classe 2006, è stato ufficialmente prestato a una squadra italiana, dove giocherà fino al termine della stagione. Questa esperienza rappresenta un'importante opportunità di crescita per il giocatore, che potrà maturare in un contesto competitivo e continuare il suo percorso di sviluppo. La formula del prestito permette a Juve di monitorare le sue prestazioni e valutare le future possibilità di impiego.

del giovane centrocampista classe 2006. La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte delle uscite per permettere ai suoi giovani talenti di maturare esperienza internazionale. L’ultimo affare concluso riguarda  Valdes Ngana, centrocampista classe 2006 della  Next Gen, che si trasferisce ufficialmente in prestito al  Rapperswil-Jona, club svizzero militante in  Promotion League. Crescita in terra svizzera. Il mediano italo-camerunense, che lo scorso agosto ha blindato il suo rapporto con la Juventus firmando un rinnovo fino al  2028, ha trovato poco spazio nelle rotazioni di questa prima parte di stagione in Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

