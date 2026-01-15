Ngana Juve definito il prestito | dove giocherà sino al termine della stagione

Ngana Juve, giovane centrocampista classe 2006, è stato ufficialmente prestato a una squadra italiana, dove giocherà fino al termine della stagione. Questa esperienza rappresenta un'importante opportunità di crescita per il giocatore, che potrà maturare in un contesto competitivo e continuare il suo percorso di sviluppo. La formula del prestito permette a Juve di monitorare le sue prestazioni e valutare le future possibilità di impiego.

del giovane centrocampista classe 2006. La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte delle uscite per permettere ai suoi giovani talenti di maturare esperienza internazionale. L’ultimo affare concluso riguarda Valdes Ngana, centrocampista classe 2006 della Next Gen, che si trasferisce ufficialmente in prestito al Rapperswil-Jona, club svizzero militante in Promotion League. Crescita in terra svizzera. Il mediano italo-camerunense, che lo scorso agosto ha blindato il suo rapporto con la Juventus firmando un rinnovo fino al 2028, ha trovato poco spazio nelle rotazioni di questa prima parte di stagione in Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ngana Juve, definito il prestito: dove giocherà sino al termine della stagione Leggi anche: Calciomercato Juve: futuro definito per il talento accostato ai bianconeri… Tutto fatto per la sua prossima avventura, ecco dove giocherà Leggi anche: Juventus Women, Librán parte in prestito a gennaio: ecco dove giocherà nella seconda parte di stagione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Juve tenta Chiesa per un nuovo ballo: il nodo è il prestito - Un nuovo ballo con la Signora, anche per chiudere il cerchio dopo l’addio dalla porta secondaria dell’estate 2024. msn.com

Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè; Guerra, Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Deme, Amaradio, Savio, Vacca, Scaglia F., Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allen - facebook.com facebook

La #JuventusNextGen vince contro il #Carpi Questi i voti ai protagonisti del match andato in scena al Moccagatta L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.