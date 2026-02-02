Jerry Calà in terapia da Maria Rita Parsi il ricordo della psicologa | Le sue sedute erano diverse | così mi ha salvato

Jerry Calà si è rivolto a Maria Rita Parsi per affrontare un momento difficile. L’attore di 74 anni ha raccontato come le sedute con la psicologa siano state diverse dalle altre, e come siano state decisive per lui. Oggi, con la sua scomparsa, Calà ha voluto ricordare l’importanza di quei momenti e di quella figura professionale che gli ha davvero salvato la vita.

L’attore Jerry Calà, 74 anni, ha ricordato al Corriere della Sera il rapporto con la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, scomparsa oggi 2 febbraio. Il comico ha raccontato di aver iniziato un percorso terapeutico con lei all’inizio degli anni Ottanta, in un’epoca in cui rivolgersi a uno specialista della salute mentale era ancora considerato un tabù. «L’ho conosciuta nei primi anni 80, perché sono andato in analisi da lei in un periodo in cui ne sentivo il bisogno», ha spiegato Calà. Nonostante vivesse il momento di maggiore notorietà della carriera, l’attore attraversava un disagio interiore che non riusciva a decifrare: «Ricordo che le persone a cui l’avevo detto mi dicevano “ma cosa fai”.🔗 Leggi su Open.online

È scomparsa ieri Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta di 78 anni che molti ricordano per il suo lavoro empatico e diretto.

Jerry Calà ha raccontato per la prima volta un episodio che lo ha molto colpito: la morte di Maria Rita Parsi.

