Mi ha salvato la vita Maria Rita Parsi Jerry Calà lo rivela solo ora | lacrime di commozione

Da thesocialpost.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jerry Calà ha raccontato per la prima volta un episodio che lo ha molto colpito: la morte di Maria Rita Parsi. L’attore ha rivelato di essere stato profondamente legato alla psicologa e psicoterapeuta, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni, e ha confessato che lei gli ha salvato la vita in più occasioni. Le sue parole sono piene di emozione, e le lacrime di Calà mostrano quanto quella donna abbia lasciato un segno forte nella sua vita.

Jerry Calà ha condiviso un ricordo intenso e profondamente personale di Maria Rita Parsi, la celebre psicologa e psicoterapeuta scomparsa il 2 febbraio all’età di 78 anni. L’attore, oggi 74enne, ha raccontato come l’incontro con lei gli abbia letteralmente salvato la vita in uno dei momenti più delicati della sua carriera. All’inizio degli anni Ottanta, Calà decise di intraprendere un percorso terapeutico con Maria Rita Parsi. Una scelta tutt’altro che scontata per l’epoca, quando andare in analisi era spesso visto come un tabù, soprattutto per un personaggio pubblico. «Sono andato in analisi da lei in un periodo in cui ne sentivo il bisogno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

mi ha salvato la vita maria rita parsi jerry cal224 lo rivela solo ora lacrime di commozione

© Thesocialpost.it - “Mi ha salvato la vita”. Maria Rita Parsi, Jerry Calà lo rivela solo ora: lacrime di commozione

Approfondimenti su Jerry Calà

Insieme sul set di Professione vacanze, Jerry Calà ricorda commosso Maria Rita Parsi: “Mi ha salvato la vita”

Jerry Calà si emoziona ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni.

“Mi ha solo detto che aveva un dolore…”. Maria Rita Parsi, il racconto dell’ospite vip da Caterina Balivo

La conduttrice Caterina Balivo fatica a nascondere l’emozione mentre presenta la puntata del 2 febbraio 2026 di “La volta buona”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jerry Calà

Argomenti discussi: L’atleta olimpionico: Israele mi ha salvato la vita due volte; Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvato, Scialpi si commuove a Domenica In; Valeria Marini: Picchiata mentre ero incinta, mia madre mi ha salvato la vita; Mara Venier, il calvario del marito Nicola Carraro: Ero in fin di vita, lei mi ha salvato.

mi ha salvato laIl racconto di uno degli agenti feriti Un mio collega mi ha salvato la vitaTORINO (ITALPRESS) - 'Voglio ringraziare la squadra che è sempre stata vicina a me nonostante il video dicesse il contrario, ma smentisco tutto ... notizie.tiscali.it

mi ha salvato laDomenica In, Scialpi in lacrime: Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvatoScialpi in lacrime a Domenica In. Il cantante ospite oggi, domenica 1 febbraio, nel salotto di Mara Venier durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha ricordato le sue tre partecipazioni ... adnkronos.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.