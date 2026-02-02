Jerry Calà ha raccontato per la prima volta un episodio che lo ha molto colpito: la morte di Maria Rita Parsi. L’attore ha rivelato di essere stato profondamente legato alla psicologa e psicoterapeuta, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni, e ha confessato che lei gli ha salvato la vita in più occasioni. Le sue parole sono piene di emozione, e le lacrime di Calà mostrano quanto quella donna abbia lasciato un segno forte nella sua vita.

Jerry Calà ha condiviso un ricordo intenso e profondamente personale di Maria Rita Parsi, la celebre psicologa e psicoterapeuta scomparsa il 2 febbraio all’età di 78 anni. L’attore, oggi 74enne, ha raccontato come l’incontro con lei gli abbia letteralmente salvato la vita in uno dei momenti più delicati della sua carriera. All’inizio degli anni Ottanta, Calà decise di intraprendere un percorso terapeutico con Maria Rita Parsi. Una scelta tutt’altro che scontata per l’epoca, quando andare in analisi era spesso visto come un tabù, soprattutto per un personaggio pubblico. «Sono andato in analisi da lei in un periodo in cui ne sentivo il bisogno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi ha salvato la vita”. Maria Rita Parsi, Jerry Calà lo rivela solo ora: lacrime di commozione

Approfondimenti su Jerry Calà

Jerry Calà si emoziona ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni.

La conduttrice Caterina Balivo fatica a nascondere l’emozione mentre presenta la puntata del 2 febbraio 2026 di “La volta buona”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jerry Calà

Argomenti discussi: L’atleta olimpionico: Israele mi ha salvato la vita due volte; Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvato, Scialpi si commuove a Domenica In; Valeria Marini: Picchiata mentre ero incinta, mia madre mi ha salvato la vita; Mara Venier, il calvario del marito Nicola Carraro: Ero in fin di vita, lei mi ha salvato.

Il racconto di uno degli agenti feriti Un mio collega mi ha salvato la vitaTORINO (ITALPRESS) - 'Voglio ringraziare la squadra che è sempre stata vicina a me nonostante il video dicesse il contrario, ma smentisco tutto ... notizie.tiscali.it

Domenica In, Scialpi in lacrime: Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvatoScialpi in lacrime a Domenica In. Il cantante ospite oggi, domenica 1 febbraio, nel salotto di Mara Venier durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha ricordato le sue tre partecipazioni ... adnkronos.com

È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Il cordoglio dei frati di S. Giovanni Rotondo: «Fervente devota di San Pio» - News x.com

È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi Sempre in prima linea nella... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook