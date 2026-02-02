Jazz club sotto sequestro il titolare | Per noi è finita pronto a fare ricorso

Firenze, 2 febbraio 2026 – Davide Pispicia si trova davanti a un muro. La procura ha sequestrato il suo Jazz Club di via Nuova dei Caccini. Il titolare dice che per lui è finita e che farà ricorso. La chiusura arriva in un momento difficile, con il locale che ormai non può più aprire le porte ai clienti. Pispicia si prepara a battersi per riavere la sua attività.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Davide Pispicia, titolare del Jazz Club di via Nuova dei Caccini, è alle prese con uno dei momenti più difficili della sua carriera. Dal 2012, anno in cui ha rilevato l'attività, ha portato avanti con grandi sacrifici una programmazione musicale settimanale che richiama un pubblico variegato, composto principalmente da adulti appassionati di musica dal vivo: circa venti concerti al mese animano le serate del suo locale. " Farò ricorso contro il sequestro", dichiara a mente fredda il gestore, mentre contatta tutti i musicisti che aveva già ingaggiato per le serate cancellate.

