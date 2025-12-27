Nell’ambito del progetto "Io tifo positivo", Rinascita Basket Rimini e Pistoia Basket hanno scritto congiuntamente agli organi preposti caldeggiando la possibilità di far partecipare al match anche una rappresentanza della tifoseria toscana, teoricamente in divieto da trasferta fino al 31 dicembre. La proposta è stata accolta, con Rbr che devolverà l’intero incasso del settore ospiti in favore della famiglia di Raffaele Marianella, l’autista deceduto a seguito dell’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket mentre era di rientro dalla trasferta di Rieti. Sul campo, tutte le attenzioni saranno per uno degli ex più amati in città, Jazz Johnson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Emergenza infortuni: con Pistoia senza stranieri. E l'ex Jazz Johnson è pronto a fare male

