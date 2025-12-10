La stagione del Noi Lounge Music Club si apre con una serata di puro jazz

Venerdì 12 dicembre, il Noi Lounge Music Club di Cesenatico inaugura la sua stagione con una serata dedicata al jazz. Un evento imperdibile che vedrà protagonisti artisti di talento, pronti a regalare un'esperienza musicale intensa e coinvolgente. La serata segna l'inizio di un ricco calendario di appuntamenti, all'insegna della qualità e della buona musica.

Venerdi 12 dicembre al Noi lounge Music Club di Cesenatico la stagione di appuntamenti musicale si apre con una serata di grandi ospiti. Sul palco, a partire dalle 22, ci saranno i sax tenore Alessandro Fariselli e Fabio Petretti con la batteria di Fabio Nobile, il pianoforte di Gabriele Zanchini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

