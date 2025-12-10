La stagione del Noi Lounge Music Club si apre con una serata di puro jazz
Venerdì 12 dicembre, il Noi Lounge Music Club di Cesenatico inaugura la sua stagione con una serata dedicata al jazz. Un evento imperdibile che vedrà protagonisti artisti di talento, pronti a regalare un'esperienza musicale intensa e coinvolgente. La serata segna l'inizio di un ricco calendario di appuntamenti, all'insegna della qualità e della buona musica.
Venerdi 12 dicembre al Noi lounge Music Club di Cesenatico la stagione di appuntamenti musicale si apre con una serata di grandi ospiti. Sul palco, a partire dalle 22, ci saranno i sax tenore Alessandro Fariselli e Fabio Petretti con la batteria di Fabio Nobile, il pianoforte di Gabriele Zanchini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Tenor Tribute - Nobile, Fariselli, Petretti, Ghetti, Zanchini - VenerdìJazz Cesenatico La nuova stagione del Noi Lounge Music Club non poteva che iniziare in grande stile con musicisti che hanno contribuito alla crescita del nostro locale. Sul palco Alessandro F Vai su Facebook
Trump sempre più insofferente davanti alle critiche dei media, attacca il New York Times: “Mentono sul mio ... lanotiziagiornale.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it