Japan PM Takaichi’s administration sees approval rating fall to 67% poll shows

It was the first time the approval rating had fallen below 70% since Takaichi was sworn in as prime minister in October, the Nikkei reported on Sunday. The ratio of those who said they do not support Takaichi's administration rose to 26% from 18% in the previous poll in December, it said. Of the total, 56% said they did not think Takaichi's stimulus package designed to cushion the blow from rising living costs would be effective, higher than the 38% who thought it would have a positive effect. È stata la prima volta che l'indice di gradimento è sceso sotto il 70% da quando Takaichi ha prestato giuramento come primo ministro in ottobre, ha riferito domenica il Nikkei.

