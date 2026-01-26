Japan PM Takaichi’s administration sees approval rating fall to 67% poll shows
Secondo un sondaggio recente, l’approvazione nei confronti del governo giapponese guidato dalla premier Sanae Takaichi è scesa al 67%, rispetto al 75% di dicembre. Questo calo evidenzia un certo livello di insoddisfazione tra l’opinione pubblica, riflettendo possibili sfide politiche e di gestione. La situazione richiede un’analisi attenta degli sviluppi politici e delle risposte dell’esecutivo alle esigenze della popolazione.
It was the first time the approval rating had fallen below 70% since Takaichi was sworn in as prime minister in October, the Nikkei reported on Sunday. The ratio of those who said they do not support Takaichi’s administration rose to 26% from 18% in the previous poll in December, it said. Of the total, 56% said they did not think Takaichi’s stimulus package designed to cushion the blow from rising living costs would be effective, higher than the 38% who thought it would have a positive effect. È stata la prima volta che l’indice di gradimento è sceso sotto il 70% da quando Takaichi ha prestato giuramento come primo ministro in ottobre, ha riferito domenica il Nikkei. 🔗 Leggi su Internazionale.it
South Korea’s President Lee to visit Japan for a summit with PM TakaichiIl presidente sudcoreano Lee Jae Myung visiterà il Giappone il 13 e 14 gennaio per un vertice con la prima ministra Sanae Takaichi.
Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election, Yomiuri reportsIl primo ministro giapponese Sanae Takaichi sta valutando la possibilità di convocare una nuova elezione anticipata della Camera dei rappresentanti, prevista per l’8 febbraio.
Argomenti discussi: Perché la nuova prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha indetto elezioni anticipate.
Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election, Yomiuri reportsTOKYO, Jan 14 (Reuters) - Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi is considering calling a snap lower house election on February 8 after dissolving the house next week, the… Leggi ... internazionale.it
Meloni and Takaichi Charting the Way Forward for Italy-Japan RelationsGiorgia Meloni’s visit to Tokyo marks a step forward in Italy–Japan relations, as the two countries seek closer cooperation. ispionline.it
Il quotidiano tedesco Welt racconta che la premier Takaichi ha annunciato elezioni anticipate per febbraio e sta preparando una svolta di politica finanziaria le cui conseguenze sono difficilmente prevedibili. Che c’entra con il resto del mondo Purtroppo, molti - facebook.com facebook
La premier giapponese Takaichi assaggia (con la forchetta) cachi secchi donati da città di Fukushima x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.