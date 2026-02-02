J-Ax | Se vado all’Eurovision cambio il testo della canzone

Questa mattina J-Ax ha scherzato sul possibile cambiamento del testo della sua canzone se dovesse partecipare all’Eurovision. Il rapper ha detto che, in vista di una possibile partecipazione, non avrebbe problemi a riscrivere i versi per adattarsi al palco europeo. La sua dichiarazione ha fatto sorridere i fan e ha riacceso le discussioni sulla sua eventuale candidatura alla manifestazione musicale.

Nel corso di una recente intervista, J-Ax ha annunciato che, qualora dovesse andare all'Eurovision, sarebbe disposto a cambiare il testo della sua canzone. Quest'anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche J-Ax. Il rapper, alla sua seconda partecipazione alla kermesse musicale, sul palco dell'Ariston presenterà il brano Italia Starter Pack, che promette di stupire il pubblico. La canzone ha infatti già ottenuto recensioni positive dalla stampa e di certo è già vista come una delle favorite di quest'anno. Mentre attendiamo di capire come ci stupirà, in queste ore il leader degli Articolo 31 ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, durante la quale ha fatto una relazione inaspettata. "Se Giorgia Meloni si ferma in superficie Italia Starter Pack potrebbe piacerle. A Eurovision metterei nel testo un bel proclama su quello che penso": così J-Ax Dopo aver già partecipato a Sanremo nel 2022, J-Ax torna sul palco del Festival di Sanremo quest'anno, questa volta da solista con la sua canzone "Italia Starter Pack".

