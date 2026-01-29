cosa dice il testo della canzone di bruce springsteen su minneapolis

Il nuovo brano di Bruce Springsteen torna a parlare di problemi sociali e ingiustizie negli Stati Uniti. Il cantante mette in musica le tensioni e le divisioni di un’America ferita, senza usare parole complicate o retoriche. La sua canzone si fa ascoltare come una denuncia diretta e semplice, che punta il dito su una realtà difficile da ignorare.

Il nuovo brano di Bruce Springsteen segna un ritorno esplicito alla scrittura di denuncia. Attraverso un testo diretto e privo di retorica, il Boss racconta un’America ferita, attraversata da ingiustizie, tensioni sociali e divisioni politiche. Un approccio che richiama la grande tradizione del songwriting di protesta, da Bob Dylan a Woody Guthrie, e che si inserisce in una linea coerente con alcune delle sue canzoni più esplicitamente politiche del passato. Un testo di protesta contro le violenze dell’ICE. Il cuore del nuovo brano “ Streets Of Minneapolis ” è il testo e l’immagine restituita è quella di una città fortemente militarizzata, trattata come un territorio da controllare più che come una comunità civile da tutelare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

