Questa mattina, in provincia, una donna di 30 anni è stata ferita gravemente in casa sua. La donna è stata colpita da più colpi di fucile, in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto per ricostruire la dinamica e cercare di capire cosa sia successo.

Una sparatoria in ambito domestico ha scosso la mattinata di questo lunedì 2 febbraio. Il fatto è avvenuto in provincia dove una donna di 30 anni è stata colpita da più proiettili all’interno della propria abitazione. In base alle prime verifiche, l’autore sarebbe il marito, che avrebbe esploso diversi colpi con un fucile per motivi ancora in fase di accertamento. Spara alla moglie con il fucile: grave la 30enne crivellata di colpi. L’allarme è scattato in tempi rapidi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La 30enne è stata soccorsa in condizioni critiche e trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale, dove è stata ricoverata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Italia, spara alla moglie con un fucile. "Crivellata di colpi". Intervento dei carabinieri

Approfondimenti su Italia Sparatoria

Un vigilante ha sparato alla moglie con un fucile.

Una guardia giurata ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, in contrada Femina Arsa.

Ultime notizie su Italia Sparatoria

