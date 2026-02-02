Vigilante spara con un fucile alla moglie | è grave

Un vigilante ha sparato alla moglie con un fucile. La donna è ora in ospedale in condizioni gravissime. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora senza sapere cosa abbia portato l’uomo a compiere questo gesto. La vicenda si svolge in una zona residenziale, e gli agenti stanno ascoltando testimoni e cercando di ricostruire la dinamica.

Un vigilante ha sparato con un fucile alla moglie che ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. E’ accaduto a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. E’ stato fermato dai carabinieri il vigilante di 38 anni che ha esploso alcuni colpi di fucile contro la moglie di 46 anni, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. La donna, pare colpita all’addome e sul fianco, è stata soccorsa e trasportata in ospedale nel capoluogo sannita. L’uomo è stato invece fermato dai carabinieri che lo tengono in custodia presso il comando provinciale di Benevento, retto dal colonnello Marco Keten. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una donna di 30 anni è stata ferita gravemente in casa a Paduli, in provincia di Benevento.

Una guardia giurata ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, in contrada Femina Arsa.

