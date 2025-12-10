L’allarme dei comitati | Nuovi impianti eolici minacciano la Maremma

I comitati della Maremma esprimono preoccupazione per i recenti piani di installazione di nuovi impianti eolici nelle aree di Pitigliano, Ischia di Castro e Manciano. La loro opposizione nasce dalla percezione che tali progetti possano compromettere l'ambiente e il paesaggio locale, suscitando un acceso dibattito tra sostenibilità e tutela del territorio.

Pitigliano, 10 dicembre 2025 – Non si è fatta attendere la risposta dei comitati locali al nuovo progetto di impianto eolico che interessa i territori di Pitigliano, Ischia di Castro e Manciano. Il progetto, attualmente in fase di verifica, prevede l'installazione di nove aerogeneratori da 7,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 64,8 MW, accompagnati da un sistema di accumulo da 32 MW e dalle infrastrutture necessarie alla costruzione e alla gestione dell'impianto. "Eccoci di nuovo – commentano dal Comitato Ambiente e Salute Tuscia – con un progetto eolico industriale che minaccia l'equilibrio del territorio.

