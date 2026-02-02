Mauro ha parlato di Italia e Germania come paesi che spingono di più per un’Europa unita. Secondo lui, il governo di Giorgia Meloni si distingue per un europeismo deciso. La premier vuole difendere non solo il mercato unico, ma anche una maggiore integrazione politica e decisioni su temi fondamentali. Parigi era presente all’incontro tra i paesi europei, che hanno deciso di fare fronte comune per il futuro dell’Unione.

“Quale è oggi il governo più europeista in Europa? Quello di Giorgia Meloni, grazie ad un europeismo che ci tiene a difendere, oltre che il mercato unico europeo, anche la possibilità di un’integrazione politica e che faccia scelte su questioni essenziali. Capace di diventare punto di riferimento per gli altri attori in Europa”. L’ex ministro della Difesa Mario Mauro, da poco diventato coordinatore per la Commissione Europea del corridoio europeo “Baltic Sea–Black Sea–Aegean Sea”, non ha dubbi sull’evoluzione politica del governo italiano all’interno delle future dinamiche dell’Ue. In questa conversazione le intreccia alle relazioni con Berlino e Parigi, nella consapevolezza che ad esempio il rapporto dell’Ue con Usa e Cina è immaginato dal governo di Roma come occasione per sviluppare l’industria europea, che nella manifattura italo-tedesca ha la sua spina dorsale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia e Germania, unite per la Ue di domani (con Parigi presente). Parla Mauro

