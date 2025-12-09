Il piano di Zelensky per chiudere la guerra | Domani lo mando a Trump Il vertice con Meloni | Pressioni su Putin Ue e Usa restino unite – La diretta

Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri di alto livello, tra cui quello con la premier Meloni. Durante la visita, il presidente ucraino ha illustrato il suo piano per porre fine alla guerra, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità tra UE e USA e di esercitare pressioni su Putin. La sua strategia si inserisce in un contesto di incontri con leader europei e internazionali.

Dopo l’incontro a Londra con i tre leader più attivi tra i Volenterosi – il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – Volodymyr Zelensky è a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, come ha anticipato il leader di Kiev, ci potrebbero essere novità sul fronte delle trattative di pace: Kiev sembra pronta ad accettare di perdere il Donetsk a patto che finisca sotto tutela Onu, ma la pressione di Trump non sembra allentarsi ancora. «L’Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come si fa a dire che è una democrazia?», ha a detto in un’intervista a Politico in cui è tornato pure ad attaccare l’Europa. 🔗 Leggi su Open.online

Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l'Ucraina

Trump incalza Zelensky su piano pace

Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta missili Tomahawk

La tappa romana di Zelensky per un piano di pace dal consenso ampio - Putin non mostra interesse per la fine della guerra, il presidente ucraino invece cerca di costruire un accordo condiviso dagli alleati e che duri nel tempo.