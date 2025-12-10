Limatola domani Le Tinte unite con il Concerto di Natale
Domani a Limatola prende il via il tradizionale appuntamento natalizio “Le Tinte unite” con il “Concerto di Natale”. Per il secondo anno consecutivo, questo evento inaugura il cartellone “Limatola, borgo del Natale”, promosso dall’Amministrazione comunale. Un momento speciale che immerge la comunità nell’atmosfera festiva e di condivisione.
Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento che immette nell’atmosfera festiva. Per il secondo anno consecutivo, il coro “Le Tinte unite” con il “Concerto di Natale” inaugura il cartellone natalizio “Limatola, borgo del Natale”, momento promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi. Il gruppo limatolese, tutto al femminile, diretto da Angela Musco, si esibirà domani, Giovedì 11 Dicembre, alle ore 19, nella rettoria di San Biagio, illuminata dalle luci della XVI edizione di “Cadeaux al Castello”. Il coro nasce due anni fa come spazio di crescita personale e collettiva, nel quale la musica diventa strumento per riscoprire ascolto, relazione, armonia e collaborazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
