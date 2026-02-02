Istituto San Tommaso D' Aquino la scuola che apre le porte al futuro

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, fa un appello alle famiglie e agli studenti che devono scegliere la scuola superiore. Invita a considerare l’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso D'Aquino, che si presenta come un’opzione concreta per il futuro dei giovani. L’obiettivo è far conoscere l’offerta dell’istituto e far sì che più ragazzi possano sceglierlo per il prossimo anno scolastico.

L’istituto propone una filiera scolastica che, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, consente "un sicuro successo lavorativo". L’offerta formativa comprende diversi indirizzi di studio, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e favorire la prosecuzione degli studi universitari. Secondo quanto illustrato dal Sindaco Spera, l’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso D’Aquino si configura come "un polo formativo che accompagna gli studenti direttamente al mondo del lavoro o attraverso l’Università". La struttura, definita “Filiera del Successo”, prevede la presenza di due ITS Academy: ITS "TELA" Food 4.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Grottaminarda Scuola Grottaminarda, Open Day all'Istituto "San Tommaso d'Aquino" Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino: concluso con successo l'open day al plesso di Matierno Il 15 dicembre si è svolto con successo l'Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Matierno, parte dell'Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Grottaminarda Scuola Argomenti discussi: Open Day al Centro Studi San Tommaso d’Aquino-Alberto Maira: una finestra sul futuro scolastico; Roccasecca, gli studenti dell'I.C. narratori del pensiero di San Tommaso; Il Papa: la Parola di Dio e San Tommaso d'Aquino; Roccasecca, studenti protagonisti sulla Via di San Tommaso. Caltanissetta, Open day Centro Studi San Tommaso d’Aquino-Alberto Maira: nuova offerta formativa per i ragazzi delle medieGrande partecipazione all’Open day della Scuola Media Centro Studi San Tommaso d’Aquino-Alberto Maira dove si sono aperte le porte della nuova scuola media presso l’Istituto Oasi Cristo Re. L’appunt ... ilfattonisseno.it Grottaminarda: giornata del rispetto all'istituto San Tommaso d'AquinoDisputa filosofica Le parole costruiscono. Tu scegli come ... msn.com Istituto San Secondo Alessandria - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.