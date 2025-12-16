Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino | concluso con successo l' open day al plesso di Matierno

Il 15 dicembre si è svolto con successo l'Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Matierno, parte dell'Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino. Un'occasione per la comunità locale di scoprire le attività e le opportunità offerte dal plesso, promuovendo un incontro tra studenti, famiglie e territorio.

Si è tenuto il 15 dicembre, l’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di MatiernoIstituto Comprensivo CalcedoniaSan Tommaso d’Aquino: il plesso ha aperto le sue porte alla comunità scolastica e al territorio, offrendo un pomeriggio intenso e coinvolgente all’insegna della cultura. Salernotoday.it

