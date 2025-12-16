Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino | concluso con successo l' open day al plesso di Matierno

Il 15 dicembre si è svolto con successo l'Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Matierno, parte dell'Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino. Un'occasione per la comunità locale di scoprire le attività e le opportunità offerte dal plesso, promuovendo un incontro tra studenti, famiglie e territorio.

Si è tenuto il 15 dicembre, l’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Matierno – Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino: il plesso ha aperto le sue porte alla comunità scolastica e al territorio, offrendo un pomeriggio intenso e coinvolgente all’insegna della cultura. Salernotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino: concluso con successo l'open day al plesso di Matierno - Notevole partecipazione e entusiasmo hanno caratterizzato l’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Matierno – Istituto Comprensivo Calcedonia–San Tommaso d’Aquino ... salernotoday.it

Scuola, l’istituto comprensivo San Tommaso di Fratte rivendica la propria autonomia - E’ sempre alta la tensione nelle scuole del Salernitano per il piano di accorpamento degli istituti deliberato dalla Regione Campania. salernonotizie.it

Una giornata speciale per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Melicucco (RC) che hanno visitato la locale Stazione dei Carabinieri. Un incontro che ha permesso ai giovani di conoscere da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma in un clima di ascolto, rispetto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.