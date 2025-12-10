Grottaminarda Open Day all' Istituto San Tommaso d' Aquino

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio dedicato alla presentazione dei corsi di studio, con attività e dimostrazioni curate dagli studenti ed un convegno dal titolo "Il futuro dipende da noi" per analizzare le esigenze del mondo produttivo locale: Open Day all’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” plesso di via. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

A Grottaminarda domani Open day sulle opportunità di lavoro infermieristico in Gran Bretagna - Grottaminarda, già sede del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” presso il polo didattico in via Carpignano, ospiterà, domani mercoledì 27 ... irpinianews.it scrive