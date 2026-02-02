Israele | Msf via da Gaza entro febbraio

Israele ha ordinato a Medici Senza Frontiere di lasciare la Striscia di Gaza entro la fine di febbraio 2026. La decisione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, e l’ong dovrà evacuare tutte le sue strutture e il personale entro i prossimi mesi. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le organizzazioni umanitarie, già alle prese con le difficili condizioni sul campo.

Israele ha comunicato all'Organizzazione Medici Senza Frontiere (Msf) di voler far uscire il personale dell'ong dalla Striscia di Gaza entro il mese di febbraio 2026. La decisione è stata presa dopo che l'organizzazione umanitaria ha rifiutato di consegnare al governo israeliano un elenco completo dei suoi dipendenti presenti nella zona. L'atto di rifiuto, considerato da Tel Aviv come un ostacolo alla sicurezza nazionale, ha innescato una stretta delle autorità israeliane sulle operazioni umanitarie all'interno della penisola costiera. La richiesta di accesso ai dati dei dipendenti è stata avanzata in seguito a una serie di controlli più stringenti attuati dallo Stato ebraico in risposta a preoccupazioni sulla presenza di potenziali agenti o infiltrati all'interno delle organizzazioni internazionali.

