Israele espelle Medici Senza Frontiere da Gaza | attività sospese entro il 28 febbraio

Israele ha deciso di espellere Medici Senza Frontiere da Gaza, sospendendo tutte le attività entro il 28 febbraio. La misura arriva in un momento di crescenti tensioni tra le autorità israeliane e le organizzazioni umanitarie che operano nella regione. La decisione rischia di lasciare senza assistenza migliaia di civili già colpiti dal conflitto. Finora, le autorità israeliane hanno giustificato questa mossa con motivi di sicurezza, ma l’azione ha suscitato molte critiche a livello internazionale. La questione rimane aperta e il campo um

Lo scontro tra le autorità israeliane e le organizzazioni umanitarie internazionali segna un nuovo punto di rottura. Il Ministero degli Affari della Diaspora di Israele ha annunciato ufficialmente che Medici Senza Frontiere (MSF) dovrà cessare ogni operazione nella striscia di Gaza entro il 28 febbraio 2026. Il nodo della contesa: la lista dei dipendenti La decisione scaturisce dal rifiuto di MSF di consegnare l'elenco completo dei propri collaboratori locali. Secondo la nota diffusa dal ministero, l'organizzazione avrebbe violato le procedure di registrazione introdotte per garantire che la copertura umanitaria non venga utilizzata per "attività ostili e terrorismo".

